San Gimignano cambia ancora una volta. Questa volta si parla di un accorpamento tra l’istituto ‘Folgòre’ e il Comprensivo di Poggibonsi. La decisione ha suscitato reazioni e non sono mancate le polemiche, nonostante le ragioni di chi promuove l’unione. La questione ora si sposta sui tavoli delle istituzioni, mentre genitori e insegnanti aspettano di capire come si tradurrà questa scelta sul campo.

Purtroppo come è risaputo contro la forza la ragione non vale. Così è stato per l’Istituto ‘Comprensivo Folgòre da San Gimignano’ il primo istituto degli anni Novanta della Toscana. Nonostante una difesa con i denti contro il decreto, uscito l’altro giorno, deciso l’accorpamento dell’istituto Folgòre dalle torri con il Comprensivo di Poggibonsi 2. Dal prossimo anno scolastico. "Pur ribadendo la nostra contrarietà agli accorpamenti scolastici, prendiamo atto della decisione del Ministero e siamo pronti ad affrontare con sinergia e obiettivi condivisi un cambiamento che pare deciso, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano e l’istruzione. Accorpamento tra ‘Folgòre’ e Comprensivo di Poggibonsi

Approfondimenti su San Gimignano istruzione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Gimignano istruzione

Argomenti discussi: Carnevale, si comincia. Tra grandi classici e anniversari, la guida pratica; San Gimignano e l’istruzione. Accorpamento tra ‘Folgòre’ e Comprensivo di Poggibonsi; Notiziario della viabilità di giovedì 22 gennaio 2026; Azzurri in altura: il coach spiega come si prepara la stagione delle maratone.

San Gimignano e l’istruzione. Accorpamento tra ‘Folgòre’ e Comprensivo di PoggibonsiPurtroppo come è risaputo contro la forza la ragione non vale. Così è stato per l’Istituto ‘Comprensivo Folgòre da San Gimignano’ il primo istituto degli anni Novanta della Toscana. Nonostante una dif ... lanazione.it

San Gimignano celebra il patrono San GeminianoSAN GIMIGNANO. San Gimignano si prepara a celebrare il patrono San Geminiano con i tradizionali appuntamenti che sabato 31 gennaio coinvolgeranno, come Sabato appuntamenti per l’intera giornata insiem ... ilcittadinoonline.it

Sabato 31 gennaio San Gimignano festeggia il patrono San Geminiano, coinvolgendo come ogni anno le città di Modena e Pontremoli, accomunate dallo stesso santo - facebook.com facebook

L' incanto di San Gimignano. #Toscana #BorghiItaliani #15gennaio2026 x.com