San Geminiano folla in cattedrale L' arcivescovo Erio Castellucci Non arrendiamoci alla globalizzazione dell' indifferenza

Oggi Modena si riempie di bancarelle e di fedeli per la festa di San Geminiano. La cattedrale è piena, e davanti all’arcivescovo Erio Castellucci si sono radunate centinaia di persone per la messa solenne. La città si prepara a celebrare il suo patrono con una giornata di eventi e tradizioni.

Nell'omelia riferimenti all'attualità, tensioni globali e l'importanza che Modena sia stata scelta come Capitale del Volontariato Oggi Modena festeggia il suo patrono San Geminiano e il centro è invaso di bancarelle e persone. In Duomo, davanti a centinaia di fedeli, si è tenuta la cerimonia solenne presieduta dall'arcivescovo Erio Castellucci. "Folle "stanche e sfinite": proviamo a immaginarcela, questa massa di gente che segue Gesù. Il Vangelo informa che dovunque, per città e villaggi, incontrava malati e infermi, poveri e sofferenti, peccatori ed emarginati. E lui si lasciava trovare, interpellare, toccare e sfidare.

Il vescovo Erio Castellucci invita a riflettere sulla possibilità di avviare un cammino di pace partendo dalla quotidianità, eliminando ogni forma di aggressività.

Buon San Geminiano Modena Oggi dalle 8 alle 20 il centro storico si anima con 500 bancarelle e stand tradizionali. Nel pomeriggio alle 14.30 spazio allo sport con la 52esima edizione della Corrida di San Geminiano, con partenza da via Berengario.