San Gemini gli Alfieri volano in Australia | Una nuova opportunità per condividere tesori culturali e tradizioni

Gli Alfieri di San Gemini partono per l’Australia. Dal 2 all’11 febbraio, voleranno in un Paese lontano per rappresentare la loro tradizione e cultura, invitati dall’ambasciata italiana. È un’occasione importante per mostrare le radici del borgo e condividere il patrimonio con un pubblico internazionale.

Una vetrina di grande prestigio per gli Alfieri di San Gemini. Dal prossimo 2 all'11 febbraio infatti voleranno in Australia, su invito dell'ambasciata italiana. Durante la loro permanenza eseguiranno degli spettacoli all'interno del National Multicultural Festival, manifestazione di rilevanza internazionale giunta alla sua 28esima edizione, durante la quale gli sbandieratori di San Gemini saranno ambasciatori delle tradizioni e del folklore dell'Umbria. Il presidente dell'associazione sbandieratori Andrea Sustrico ha dichiarato a riguardo: "Prendere parte ad un evento internazionale, così importante che riunisce tante rappresentanze dei popoli del mondo è sempre motivo di grande arricchimento ed orgoglio.

