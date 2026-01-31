San Costanzo Marottese che duello col Villa Poi c’è il derby tra Vismara e Tavullia Valfoglia

Questa sera a San Costanzo si gioca un match importante tra San Costanzo Marottese e Villa San Martino. Le due squadre si sfidano per portare a casa i tre punti in un confronto che promette emozioni e intensità. Intanto, si prepara anche il derby tra Vismara e Tavullia Valfoglia, mentre in Promozione si disputano cinque anticipi alle 15. La giornata calcistica si annuncia ricca di partite decisive.

In Promozione cinque gli anticipi odierni, con le gare ad iniziare alle 15. San Costanzo Marottese- Villa San Martino. "Dopo la brutta sconfitta di sabato – dice il diesse del San Costanzo Francesco Piccinetti - ci capita una partita altrettanto difficile contro un avversario ostico che ha nell’entusiasmo dei suoi ragazzi la chiave per fare i risultati". "Partita con tante difficoltà - commenta dalla parte del Villa San Martino il diesse Luca Bocci - sia per il valore del San Costanzo che ha reso la vita difficile a tutti in casa, sia per il campo che permetterà poco gioco e tanta guerra". Il Villa San Martino che sarà privo dello squalificato Paoli nelle ultime 5 partite ha incamerato 13 punti (4 vittorie e 1 pareggio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

