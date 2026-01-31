Sampdoria-Spezia 1-0 pagelle | Ricci eroe per caso Palma espulso esce tra gli applausi

La Sampdoria batte 1-0 lo Spezia nel derby ligure e conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Ricci si prende il merito del gol vittoria, mentre Palma lascia il campo tra gli applausi dopo l’espulsione. La partita si decide tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che tengono duro e portano a casa una vittoria importante per il morale.

La Sampdoria vince 1-0 il derby ligure contro lo Spezia e guadagna tre punti d'oro nella corda verso la salvezza. Una vittoria arrivata al 90esimo che può dare slancio e motivazioni a una squadra che naviga nelle acque limacciose della zona rossa ormai da due anni. Positivo l'impatto dei nuovi acquisti, da Cicconi a Di Pardo, passando per Begic e Palma. Quest'ultimo espulso (insieme a Vlahovic dello Spezia) dopo una gara praticamente perfetta, a dispetto dei 17 anni. Male, invece, Brunori. Meglio la Samp nel primo tempo, ma l'occasione migliore è dello Spezia con un salvataggio clamoroso di Cicconi su un tiro a botta sicura di Sernicola.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Sampdoria Spezia

La Sampdoria batte lo Spezia 1-0 in un derby combattuto a Genova.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sampdoria Spezia

Argomenti discussi: Sampdoria-Spezia 1-0: Ricci all'ultimo respiro nel derby, tre punti pesantissimi; SAMPDORIA - SPEZIA 1-0: gli highlights - Spezia Calcio; Sampdoria-Spezia 1-0: cronaca e tabellino della partita; Sampdoria-Spezia 1-0: risultato finale e highlights.

Pagelle Sampdoria-Spezia 1-0: decide Ricci, deludono Pafundi e Brunori, Cherubini e Beruatto con personalitàSampdoria-Spezia 1-0: il derby ligure valido per la ventiduesima giornata di Serie B regala poche emozioni con le squadre bloccate fino al gol decisivo di Ricci ... sport.virgilio.it

Sampdoria-Spezia 1-0, il derby ligure è dei blucerchiatiPartita decisa dall'ex Ricci con un destro al volo. Belle prestazioni dei nuovi innesti Di Pardo e Cicconi, espulso Palma ... ilsecoloxix.it

CLASSIFICA 22 La vittoria contro lo Spezia fa fare un balzo in classifica alla Sampdoria di ben quattro posizioni. Infatti, adesso i blucerchiati occupano il 14° posto in classifica e, finisse oggi il campionato, sarebbero salvi. E voi, che cosa ne p - facebook.com facebook

Sampdoria, tre punti di platino. Magia di Ricci, Spezia superato x.com