Samira Lui incanta il set | Garko ammette il fascino irresistibile del nuovo personaggio

Durante la puntata di ieri sera di *La Ruota della Fortuna*, condotta da Gerry Scotti a Torino, il pubblico ha assistito a un momento speciale. Samira Lui è entrata in scena e ha subito catturato l’attenzione di tutti. Garko, presente in studio, non ha nascosto il suo apprezzamento per il fascino della nuova protagonista. L’atmosfera si è fatta subito più vivace e coinvolgente grazie al suo debutto.

Il 30 gennaio, durante la puntata di *La Ruota della Fortuna* condotta da Gerry Scotti, il palco di Torino ha acceso un’atmosfera elettrica grazie all’ingresso di Samira Lui, la nuova figura centrale del programma. La sua presenza ha subito catturato l’attenzione del pubblico e degli ospiti, tra cui Gabriel Garko, che ha ammesso con un sorriso malizioso: «Posso abbandonarvi?». La frase, pronunciata con un tono tra l’ironico e il seducente, ha scatenato risate e commenti in studio, evidenziando come la giovane presentatrice abbia già conquistato non solo il pubblico, ma anche i protagonisti più affermati del palcoscenico italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

