Salvini a Firenze per la campagna firme ‘Io sto col poliziotto’ | Vorrei la militarizzazione di strade e stazioni

Matteo Salvini è a Firenze per sostenere la sua campagna di firme “Io sto col poliziotto”. Durante l’evento, il leader della Lega ha espresso la sua volontà di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, proponendo la militarizzazione di strade e stazioni. Salvini ha criticato l’attuale situazione, sottolineando la necessità di interventi più decisi per tutelare poliziotti e cittadini. La visita arriva dopo il caso di Rogoredo, dove un controllore ha provocato polemiche, alimentando il dibattito sulla sicurezza nelle periferie.

“Io sto col poliziotto” è lo slogan che Salvini sta portando nei centri principali italiani, nei luoghi simbolo dove è più forte la presenza di irregolari, come le stazioni. A Santa Maria Novella è arrivato il ministro ai Trasporti per incontrare i suoi sostenitori e lanciare la campagna firme per tutelare di più le forze dell’ordine. “Nel decreto che è in prossima approvazione c’è la tutela legale per le forze dell’ordine e lo stop all’iscrizione automatica nel registro degli indagati di poliziotti, carabinieri e agenti che, facendo il loro lavoro, devono usare le armi. È vergognoso imputare per omicidio volontario un ragazzo che di notte nel bosco della droga a 30 metri di distanza di fronte a un'arma puntata contro di lui, reagisce e si difende, è assurdo in un Paese civile.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Questa mattina si torna a parlare dell’episodio avvenuto al commissariato di Mecenate, dove un poliziotto ha sparato a un giovane nordafricano durante un controllo.

Un agente di polizia ha sparato e ucciso un uomo a Milano, in zona Rogoredo.

Salvini Vorrei raddoppiassero i militari nelle strade. Mai avuto problemi con Vannacci, lo incontrerò a breveLe parole del vicepremier a Firenze ... msn.com

Matteo Salvini a Firenze: Mai avuto problemi con Vannacci. Renzi e Calenda coppia di fatto. Non c'entrano col centrodestraFIRENZE - Matteo Salvini a Firenze nel pomeriggio di sabato 31 gennaio per l'iniziativa 'Io sto col poliziotto'. Il vicepremier, ministro infrastrutture e trasporti, leader nazionale Lega, a Firenze p ... msn.com

