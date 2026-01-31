Sul lungomare Tafuri a Salerno, la pavimentazione continua a cedere. Dopo il primo avvallamento vicino al giardino di Asia e agli amici del mandorlo, si è verificato un nuovo cedimento che rende la zona ancora più pericolosa. Le onde del mare scavano sotto terra, indebolendo la strada e creando rischi per chi passa di lì. La zona, già transennata, resta sotto stretta sorveglianza mentre si cerca una soluzione definitiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non si ferma il cedimento della pavimentazione sul lungomare Tafuri. Nella stessa area nei pressi del giardino di Asia e degli amici del mandorlo, in una zona già transennata per evitare il passaggio pedonale, c’è stato un nuovo avvallamento pericoloso che testimonia e conferma il lavoro di scavo sotterraneo che le onde del mare stanno effettuando, producendo danni all’intera zona. Non è l’unico punto critico nella città di Salerno che sta registrando disagi legati a problemi di natura idrogeologica. Gli ultimi sopralluoghi hanno infatti allungato ad almeno 15 giorni la chiusura di via Calenda dopo la voragine che si è aperta due sere fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, tra frane e cedimenti: ecco dove

A Salerno continuano i problemi di stabilità del terreno.

A Salerno, i crolli e i cedimenti degli ultimi giorni preoccupano cittadini e amministrazione.

