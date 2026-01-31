sabato shopping speciale san valentino

Sabato di shopping speciale per San Valentino. Nei negozi si trovano t-shirt con messaggi di Acne Studios, collant decorati con cuori di Tezenis e ciondoli My Happy Hearts di Chopard. Le vetrine si riempiono di prodotti pensati per la festa degli innamorati, tra promozioni e novità. I clienti cercano regali semplici ma significativi, pronti a sorprendere chi amano.

Le T-shirt con messaggio di Acne Studios, i collant con cuori di Tezenis e i ciondoli My Happy Hearts di Chopard. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping per la festa degli innamorati (e dell'amore) che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap San Valentino, si sa, è la festa dell'amore. E qual è l'amore più autentico se non quello per sé stesse? Ecco che le idee shopping selezionate per l'occasione parlano alle donne. Fatevi un regalo, ve lo meritate, celebrate voi stesse: sono questi i messaggi delle campagne realizzate dai brand per San Valentino, mentre capsule collection ed edizioni speciali sono sì regali che ci piacerebbe ricevere (perché allora non girare il link di questa gallery alla propria persona speciale?), ma che di certo possiamo farci anche da sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

