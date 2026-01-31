Sabato 31 gennaio Rai Sport trasmette in diretta lo slalom gigante femminile di Coppa del Mondo da Crans Montana. La programmazione prevede anche studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, mentre la copertura si estende su Rai 2 e Rai Sport HD. La corsa si avvicina, e gli appassionati sono pronti a seguire ogni attimo.

Rai Sport sabato domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Crans Montana studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa e copertura continua su Rai 2 e Rai Sport HD. In vista del weekend, Sabato 31 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

© Digital-news.it - Sabato 31 Gennaio Live Rai Sport: Slalom Gigante Femminile | Countdown Olimpiadi - 6 Giorni

Sabato 10 gennaio, Rai Sport propone una giornata dedicata allo sci alpino con le gare di slalom gigante ad Adelboden e la discesa femminile a Zauchensee.

Sabato 3 gennaio 2026, Rai Sport trasmetterà in diretta eventi di sci alpino e sci di fondo.

