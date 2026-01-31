Rybakina trionfa all' Australian Open Sabalenka si arrende in finale

Elena Rybakina conquista il secondo Slam in carriera, vincendo l’Australian Open a Melbourne. La tennista kazaka ha battuto Sabalenka in finale, portando a casa il torneo sul cemento di Melbourne Park. È stata una partita intensa, con Rybakina che ha dimostrato una grande solidità sotto pressione. La vincita arriva dopo il successo a Wimbledon nel 2022 e rafforza il suo posto tra le migliori del circuito. Il torneo ha attirato un pubblico numeroso e il montepremi record di oltre 111 milioni di dollari australiani ha fatto da sfondo a questa grande

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Secondo Slam in carriera per Elena Rybakina. Dopo Wimbledon 2022, la tennista kazaka si aggiudica l'Australian Open femminile, andato in scena sul cemento di Melbourne Park (montepremi complessivo record di 111,5 milioni di dollari australiani). Nel remake della finale del 2023, la 26enne nata a Mosca sovverte il pronostico e batte in tre set la numero 1 del mondo e del tabellone, la bielorussa Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, maturato in 2 ore e 19 minuti di gioco. Rybakina, n.5 del tabellone e del ranking, già sicura di eguagliare il suo "best" (da lunedì tornerà n.

