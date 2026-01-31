Rybakina regina a Melbourne | piegata Sabalenka secondo Slam in carriera

Elena Rybakina ha vinto il suo secondo Slam battendo Sabalenka in tre set, 6-4 4-6 6-4, al finale di una partita lunga due ore e 19 minuti. La kazaka si prende così il primo Australian Open della sua carriera, diventando la nuova regina di Melbourne.

Elena Rybakina è la nuova regina di Melbourne. La tennista kazaka ha conquistato il primo Australian Open della carriera superando in finale Aryna Sabalenka in tre set, 6-4 4-6 6-4, al termine di una sfida durata due ore e 19 minuti. Secondo Slam per la kazaka Per la 26enne nata a Mosca si tratta del secondo titolo Major dopo il trionfo a Wimbledon 2022. A Melbourne è arrivata anche la rivincita sulla bielorussa, che l'aveva battuta nella finale dell'Australian Open 2023. Con questo successo Rybakina eguaglia il proprio best ranking di numero tre del mondo. Nel corso della cerimonia di premiazione, la kazaka ha voluto sottolineare il valore dell'avversaria e del torneo: «Voglio complimentarmi con Sabalenka per i risultati straordinari degli ultimi anni.

Elena Rybakina ha vinto l’Australian Open battendo in finale Aryna Sabalenka in tre set.

Aryna Sabalenka torna in finale agli Australian Open, pronta a sfidare Rybakina.

