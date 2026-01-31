rutelli indica la via del soft power potere dolce da calare nella politica truculenta di oggi centristi italiani intendano

In un momento in cui la politica italiana sembra dominata da tensioni e scontri duri, Francesco Rutelli propone di usare il “soft power”. Una strategia più gentile e meno aggressiva, che cerca di influenzare senza forzare, per cambiare il modo di fare politica in Italia.

Nel mondo in cui tutto è muscolare, divisivo e bipolare si aggira una forza dolce e agile, il soft power. Ce la racconta Francesco Rutelli, fondatore e presidente dell’associazione “Soft Power Club”, ex sindaco di Roma, ex ministro dei Beni culturali, già presidente Anica e pilastro di un centrosinistra in cui non esercita più ruoli politici ufficiali, ma a cui molti guardano come a un nume tutelare, specie in tempi di anelito alla ricostruzione di un “centro” (e di un baricentro). Reduce dalla settima conferenza di “Soft Power Club”, Rutelli parla del fattore misterioso che misura la competitività di un paese attraverso parametri che si chiamano stabilità di governo, investimenti in istruzione, digitalizzazione, esportazioni, marchi, brevetti, cultura, risultati sportivi – e che genera un valore economico al di là di quello che avviene sulla scena politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il ministro Rutelli ha spiegato che il soft power, ovvero il potere attraverso la cultura, l’immagine e le relazioni, è una risorsa concreta per i Paesi.

La conferenza promossa da Rutelli si focalizza sull'importanza del soft power nel contesto geopolitico attuale, evidenziando il ruolo del multilateralismo.

