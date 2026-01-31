Rugby | la nazionale si allena con l’U20 nell’ultimo giorno di raduno a Verona

Questa mattina a Verona, la nazionale di rugby ha concluso l’ultimo allenamento con l’Under 20 prima di partire per le prossime gare internazionali. I giocatori delle due squadre si sono allenati insieme in uno scambio di tecnica e intensità, cercando di migliorare il ritmo e la coesione. L’allenamento si è svolto in un clima di concentrazione e determinazione, tra sudore e passione, in vista delle sfide che li attenderanno all’estero.

L’allenamento congiunto tra la nazionale maggiore di rugby e la formazione Under 20 si è concluso nel pomeriggio di venerdì a Verona, nell’ultimo giorno di raduno preparatorio per i prossimi impegni internazionali. L’evento, svolto presso il centro sportivo del Rugby Verona, ha visto i giocatori più esperti della selezione italiana affrontare in esercitazioni tattiche e partitelle gli under 20, selezionati tra i migliori talenti emergenti del campionato nazionale. Il confronto non è stato solo un test tecnico, ma anche un’opportunità strategica per il tecnico della nazionale di valutare la compatibilità tra esperienza e freschezza atletica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La nazionale italiana di rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026 con un raduno a Verona, che inizierà domenica 25 gennaio.

Rugby: la nazionale si allena con l'Under 20 nell'ultimo giorno di raduno a Verona
Nell'ultimo giorno di raduno a Verona, la nazionale italiana maschile di rugby si è allenata insieme all'Italia U20 in vista del rispettivo esordio all'interno del Sei Nazioni. Gli azzurri esordiranno ...

Rugby: Nazionale, Zanon raggiunge il raduno degli azzurri a Verona in vista del Sei Nazioni
Prosegue il raduno della nazionale italiana maschile a Verona in preparazione al Sei Nazioni 2026. Gli Azzurri esordiranno nel torneo sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma contro l ...

