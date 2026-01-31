Rugby | la nazionale si allena con l’U20 nell’ultimo giorno di raduno a Verona
Questa mattina a Verona, la nazionale di rugby ha concluso l’ultimo allenamento con l’Under 20 prima di partire per le prossime gare internazionali. I giocatori delle due squadre si sono allenati insieme in uno scambio di tecnica e intensità, cercando di migliorare il ritmo e la coesione. L’allenamento si è svolto in un clima di concentrazione e determinazione, tra sudore e passione, in vista delle sfide che li attenderanno all’estero.
L’allenamento congiunto tra la nazionale maggiore di rugby e la formazione Under 20 si è concluso nel pomeriggio di venerdì a Verona, nell’ultimo giorno di raduno preparatorio per i prossimi impegni internazionali. L’evento, svolto presso il centro sportivo del Rugby Verona, ha visto i giocatori più esperti della selezione italiana affrontare in esercitazioni tattiche e partitelle gli under 20, selezionati tra i migliori talenti emergenti del campionato nazionale. Il confronto non è stato solo un test tecnico, ma anche un’opportunità strategica per il tecnico della nazionale di valutare la compatibilità tra esperienza e freschezza atletica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
