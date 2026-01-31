Rugby iizia il girone di ritorno | prova esterna con il Valpolicella per il Romagna
Questa domenica il Romagna Rugby giocherà una trasferta contro il Valpolicella, segnando l’inizio del girone di ritorno nel campionato di rugby. Dopo la vittoria a Viadana, i romagnoli cercano continuità e punti preziosi in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara con attenzione, consapevole dell’importanza di questa partita prima della pausa per il Sei Nazioni.
Dopo Viadana, il Romagna Rfc è atteso da un’altra prova in trasferta, con il Valpolicella, appuntamento con cui si apre il girone di ritorno e ultima fatica prima della tradizionale pausa del campionato per l’inizio del Sei Nazioni.Nelle tre partite disputate a gennaio i galletti sono rimasti a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
