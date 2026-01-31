Rugby iizia il girone di ritorno | prova esterna con il Valpolicella per il Romagna

Questa domenica il Romagna Rugby giocherà una trasferta contro il Valpolicella, segnando l’inizio del girone di ritorno nel campionato di rugby. Dopo la vittoria a Viadana, i romagnoli cercano continuità e punti preziosi in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara con attenzione, consapevole dell’importanza di questa partita prima della pausa per il Sei Nazioni.

Dopo Viadana, il Romagna Rfc è atteso da un’altra prova in trasferta, con il Valpolicella, appuntamento con cui si apre il girone di ritorno e ultima fatica prima della tradizionale pausa del campionato per l’inizio del Sei Nazioni.Nelle tre partite disputate a gennaio i galletti sono rimasti a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Romagna Rfc

Il campionato di Serie A di rugby riprende dopo la pausa natalizia con la settima giornata.

L'Akragas apre il girone di ritorno con una vittoria significativa contro il Canicattini, conquistando una convincente cinquina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Romagna Rfc

Argomenti discussi: La Fiorini inizia il girone di ritorno a Villorba; Comincia a L’Aquila il girone di ritorno per il Bisceglie Rugby; Lions Alto Lazio, inizia il girone di ritorno, trasferta insidiosa a Colleferro; Rugby, Soladria Serie A Elite: Fiamme Oro vs Biella rugby, inizia il girone di ritorno.

La Fiorini inizia il girone di ritorno a VillorbaAntonelli: Veniamo da una settimana positiva. Stiamo lavorando bene per preparare la partita. msn.com

Rugby, l’Avezzano chiude il girone d’andata al terzo posto e prepara la trasferta contro il Settimo Torinese. Du Toit e Tinarelli: c’è fiducia, ma non abbassiamo la ...Avezzano. Terzo posto, sei vittorie e tre sconfitte, terzo miglior attacco e trenta punti in classifica: sono questi i numeri con cui l’Isweb Avezzano Rugby ha chiuso il girone d’andata del ... terremarsicane.it

x x Domenica comincia il girone di ritorno della #SeriA2. Un nuovo inizio per i biancocelesti "CPO" Giulio Onesti, Roma Domenica 1 Febbraio 14:30 #ForzaLazio . . . #LazioBoyz #SSLazio #Lazio #Rugby #Sport #SerieA - facebook.com facebook