Rugani nel mirino della Fiorentina | sondaggio e ipotesi prestito

La Fiorentina torna a sondare il nome di Daniele Rugani. Dopo averlo già preso in considerazione nelle scorse settimane, ora l’idea di un prestito si fa più concreta. Nei prossimi giorni, i dirigenti toscani potrebbero fare un passo deciso per portarlo in viola, cercando di chiudere prima della fine del mercato. Rugani, che attualmente gioca in Serie A, potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza per la difesa della Fiorentina.

Il nome di Daniele Rugani riemerge nelle ultime ore di mercato e riaccende un asse già esplorato a inizio sessione. La Fiorentina ha effettuato un nuovo sondaggio per il difensore rientrato in estate alla Juventus, verificando con l’entourage la disponibilità a valutare un’uscita immediata. Un interesse che, come riportato nelle ultime ore, non è estemporaneo ma torna a farsi concreto nel rush finale. Poco spazio e condizione fisica. Rugani non si vede in campo da qualche settimana: un infortunio lo ha tenuto ai margini e, tra stop fisici e scelte tecniche, il minutaggio stagionale è rimasto contenuto.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Fiorentina ha fatto un tentativo dell'ultimo minuto per portare Rugani alla corte viola.

Il Milan si muove sul mercato alla ricerca di un difensore e ha messo gli occhi su Jose Maria Gimenez.

