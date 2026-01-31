Rubrica Asvis Voci dal territorio buone pratiche | con Rural Pop-up gli spazi pubblici tornano visibili e vivibili

A Napoli, alcuni spazi pubblici abbandonati sono tornati a vivere grazie a Rural Pop-up. La piattaforma digitale permette ai piccoli comuni di mostrare e riqualificare il loro patrimonio nascosto. In questo modo, le aree dimenticate si riempiono di attività, persone e idee, rendendo gli spazi più visibili e utilizzabili. Un esempio concreto di come le buone pratiche possano cambiare il volto di quartieri e paesi piccoli, spesso trascurati.

di Ivan Manzo, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 14 gennaio 2026 Una piattaforma digitale per far emergere il patrimonio pubblico nascosto dei piccoli comuni. Rural Pop-up prova a connettere spazi inutilizzati e nuovi usi, tra potenziale sociale, limiti istituzionali e sfide culturali. Nata per rispondere a un vuoto concreto, Rural Pop-up è una startup che prende forma dall'osservazione di ciò che già funzionava altrove, per esempio in Germania, e dalla consapevolezza che il contesto italiano, pur fragile, custodisce una risorsa spesso sottovalutata: una rete diffusa di piccoli comuni con un grande potenziale.

