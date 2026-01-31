Rubò le ceneri del padre del sindaco e accusò due sconosciuti | smascherato il piano di un 60enne La vendetta per la casa popolare negata

La notte del 19 settembre, a Cittadella, un uomo di 60 anni ha scavalcato il cancello del cimitero e ha forzato il loculo con le ceneri del padre del sindaco Luca Pierobon. Negroni ha portato via le ceneri e poi ha accusato due sconosciuti di avergli rubato. La polizia ha smascherato il suo piano: si trattava di una vendetta legata a una casa popolare negata. La vicenda ha scioccato la comunità e aperto un nuovo capitolo sulle tensioni tra

Furto macabro a Cittadella, in provincia di Padova. La notte del 19 settembre, il 60enne Paolo Negroni ha scavalcato la recinzione del cimitero e forzato il loculo contenente le ceneri di Francesco Pierobon, padre del sindaco Luca Pierobon. L’uomo ha poi nascosto l’urna funeraria nei pressi della stazione ferroviaria, cercando inizialmente di attribuire il gesto a due conoscenti. La mattina successiva, il custode del camposanto ha scoperto il danno e ha riconosciuto immediatamente le ceneri rubate. Solo quando Negroni ha indicato dove aveva nascosto l’urna, ricostruisce Il Gazzettino, gli inquirenti hanno potuto ricostruire i fatti e concentrare le indagini su di lui.🔗 Leggi su Open.online

Una vedova ha scelto di nascondere le ceneri del marito, mentre la figlia è stata risarcita per non aver potuto avere una tomba per il padre.

Un giovane di 20 anni di Umbertide è stato sottoposto a restrizioni dopo aver provocato due incendi di auto, una del padre e una del nuovo compagno della sua ex ragazza.

