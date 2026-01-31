royal rumble 2026 orario italiano a che ora finisce in italia e dove vederlo in streaming gratis

La Royal Rumble 2026 si tiene oggi a Riyad, in Arabia Saudita, nel King Abdullah Financial District. L’evento inizia nel pomeriggio e dura circa tre ore, con l’orario italiano che può variare a seconda del fuso orario. Chi vuole seguirlo in diretta può trovare lo streaming gratuito su alcune piattaforme online, ma bisogna fare attenzione alle fonti per evitare truffe.

Royal Rumble 2026 orario italiano e dove vederlo in streaming gratis. La Royal Rumble 2026 si svolge oggi, 31 gennaio 2026, a Riyad (Arabia Saudita) nel King Abdullah Financial District, segnando la prima edizione fuori dal Nord America. L’evento include due Royal Rumble da 30 partecipanti e match chiave come Drew McIntyre vs. Sami Zayn per l’Undisputed WWE Championship e AJ Styles vs. Gunther con la carriera di Styles in palio. Tra i partecipanti confermati: Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Rey Mysterio, Roman Reigns, Brock Lesnar Solo Sikoa, Jacob Fatu, Bron Breakker, Logan Paul, Randy Orton, Brock Lesnar, Damian Priest, Matt Cardona e altri. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

Dove vedere e orario di inizio della Royal Rumble 2026, streaming video TVScopri con Spazio Wrestling, dove, come e quando vedere la Royal Rumble, il prossimo grande Premium Live Event della WWE ... spaziowrestling.it

WWE: Seth Rollins rivela i suoi impegni durante il giorno della Royal RumbleSeth Rollins ha dichiarato che non sarà in Arabia Saudita per Royal Rumble 2026. Potrebbe essere deluso come wrestler professionista, ma sabato avrà un impegno più importante da svolgere. Molti fan ha ... zonawrestling.net

Ai più distratti ricordo che la ROYAL RUMBLE è stasera (sabato 31) dalle 20 sul WWE Network con commento in inglese. Non ci saranno passaggi dello show né su D+ e né su DMax. Dalle 18 live reaction con gli Aziendalisti sul mio profilo Twitch (Michele Po - facebook.com facebook

Una Royal Rumble femminile ricca di stelle! Chi conquisterà un posto a WrestleMania Scopri la preview tinyurl.com/36pe3zhy Non perderti #RoyalRumble, live sabato 31 gennaio a partire dalle 20:00 sul @WWENetwork! x.com