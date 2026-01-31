Rosa Chemical | festeggia il compleanno con il premio Gru d’Oro

Rosa Chemical ha spento le candeline e ha ricevuto il premio “Gru d’Oro” come cittadino dell’anno di Grugliasco. Il rapper ha festeggiato in modo semplice, ricevendo il riconoscimento in città. La cerimonia si è svolta tra amici e fan, mentre sui social si prepara già il fermento per le celebrazioni.

Il rapper festeggia gli anni con il premio di cittadino dell'anno di Grugliasco Mentre l'universo social si prepara a inondare. Mentre l'universo social si prepara a inondare di cuori il suo profilo per il brindisi di compleanno, Rosa Chemical sceglie di stupire tutti con un annuncio. L'artista piemontese ha appena ricevuto la prestigiosa Gru d'Oro, un riconoscimento che il Comune di Grugliasco assegna annualmente al cittadino più meritevole dell'intero territorio. "Oggi è il mio compleanno quindi auguri a me. Ieri sera, invece, il Comune di Grugliasco ha scelto di premiarmi con la Gru d'Oro, riconoscimento di cittadino grugliaschese dell'anno" scrive l'artista sul suo profilo Instagram.

