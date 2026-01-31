Ronaldo in porta nella vittoria facile

Ronaldo si è messo tra i pali e ha aiutato Al-Nassr a vincere facilmente. La squadra saudita ha confermato di non aver sbagliato nella corsa al titolo, e il portoghese ha dato il suo contributo sul campo.

Al-Nassr ha assicurato che non hanno commesso errori nella corsa al titolo. L'Al-Nassr si è spostato di tre punti dietro la capolista Al-Hilal della Pro League saudita vincendo 3-0 in casa dell'Al Kholood. Gli ospiti sono stati frustrati dall'ostinazione della squadra dell'Al Kholood nel primo tempo, ma si sono assicurati una comoda vittoria con tre gol nel secondo tempo. Cristiano Ronaldo ha aperto le marcature con un tap-in a soli due minuti dall'inizio del secondo periodo, prima che Mohamed Simakan raddoppiasse il vantaggio dell'Al-Nassr con uno splendido colpo di testa.

