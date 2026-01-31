Roman Reigns | Siamo fermi da due anni non ci siamo evoluti Dobbiamo stare al passo dal lato creativo

Questa sera Roman Reigns torna in Arabia Saudita per partecipare alla Royal Rumble, dopo quasi due anni di assenza. Il wrestler si ferma e dice che il suo personaggio non si è evoluto e che bisogna trovare nuove idee creative. La sua presenza è molto attesa, soprattutto perché manca da un lungo periodo e molti fan vogliono vedere cosa ha preparato per questa occasione.

