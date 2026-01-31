Roman Reigns | Siamo fermi da due anni non ci siamo evoluti Dobbiamo stare al passo dal lato creativo
Questa sera Roman Reigns torna in Arabia Saudita per partecipare alla Royal Rumble, dopo quasi due anni di assenza. Il wrestler si ferma e dice che il suo personaggio non si è evoluto e che bisogna trovare nuove idee creative. La sua presenza è molto attesa, soprattutto perché manca da un lungo periodo e molti fan vogliono vedere cosa ha preparato per questa occasione.
Roman Reigns è atteso questa sera in Arabia Saudita per prendere parte alla Royal Rumble, tornando così da una pausa che dura dallo scorso WarGames match di Survivor Series. Reigns pur lottando col contagocce, rimane una delle Superstar di punta della federazione ed è sempre stato considerato un vero aziendalista, un uomo della WWE che ha portato sulle proprie spalle la federazione per diversi anni. Proprio per questo motivo hanno un po’ destato scalpore alcune sue dichiarazioni delle ultime ore, anche se in parte legate alla sua voglia di tornare al vertice dopo due anni in cui si è messo un po’ da parte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Approfondimenti su Roman Reigns royal rumble
Dopo la diagnosi di un tumore, come stare nel tempo che rimane? La psiconcologa Gabriella Pravettoni: «Gli eventi traumatici ci insegnano che se è oggi che ci siamo e che siamo in salute, allora è oggi che dobbiamo allargare la nostra esistenza»
Dopo una diagnosi di tumore, affrontare il presente diventa fondamentale.
Cagliari, Giulini sicuro: «Siamo ripartiti da Pisacane e da molti giovani. Dobbiamo essere consapevoli che ci sarà da faticare fino alla fine»
Possibile entrata speciale per Roman Reigns alla Royal Rumble #WWE #RomanReigns #RoyalRumble - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.