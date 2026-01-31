Roma | morta Ileana Argentin Gualtieri ricorderemo sempre suo impegno perdiamo punto riferimento

È morta a 62 anni Ileana Argentin, ex deputata del Partito Democratico e figura chiave nelle politiche per l’handicap e la salute mentale a Roma. Durante la sua carriera, ha lavorato molto nelle amministrazioni di Veltroni, lasciando un segno importante. Oggi il sindaco Gualtieri ricorda il suo impegno e dice che perderemo un punto di riferimento.

Oggi, a 62 anni, si è spenta Ileana Argentin, ex deputata del Partito Democratico e figura di spicco nelle Politiche dell’handicap e della Salute mentale del comune di Roma, durante la consiliatura di Walter Veltroni. Il cordoglio del sindaco di Roma. Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo profondo rammarico per la scomparsa di Argentin: “La notizia della scomparsa di Ileana Argentin mi addolora profondamente. La città e l’intera comunità democratica perdono un grande punto di riferimento, apprezzata prima come consigliera capitolina e dirigente politica locale e poi come parlamentare della Repubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

È morta Ileana Argentin, figura nota per il suo impegno in politica a favore dei diritti dei disabili.

È morta Ileana Argentin, ex parlamentare del Partito Democratico.

Ileana Argentin, morta a Roma l'ex deputata del PD: aveva 62 anni, era affetta da amiotrofia spinaleIleana Argentin, deputata Pd per due legislature dal 2008 al 2018, è morta oggi a Roma: aveva 62 anni ed era affetta da amiotrofia ... msn.com

Addio ad Ileana Argentin, paladina dei disabiliAveva 62 anni. Era affetta da amiotrofia spinale, attiva nell'associazionismo e volontariato. Esempio di forza e coraggio ... rainews.it

Roma Capitale : È venuta a mancare, all'età di 62 anni, Ileana Argentin. Affetta da amiotrofia spinale, era particolarmente attiva nel mondo dell'associazionismo e del volontariato. Consigliera comunale, ricevette le deleghe alle Politiche dell'Handicap e poi - facebook.com facebook

E’morta Ileana Argentin,62 anni,prima firmataria della legge sul “Dopo di noi”.E’ stata anche presidente dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare sempre in prima fila contro ingiustizie e barriere anche culturali che ostacolano la vita delle persone con di x.com