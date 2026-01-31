Roma maxi-operazione contro le truffe online | restituiti 185mila euro 171 denunce

I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno chiuso una lunga operazione contro le truffe online. In pochi mesi, hanno restituito ai cittadini 185mila euro e denunciato 171 persone. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di chi è stato truffato sul web, e ora si mette la parola fine a un giro di raggiri che ha colpito molte persone a Roma.

Roma, 31 gennaio 2026 – Un importante risultato investigativo è stato conseguito dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli che, tra l’ottobre del 2025 e il gennaio del 2026, hanno messo in atto una controffensiva durissima al fenomeno delle truffe online, scaturita dalle denunce presentate da cittadini che avevano subito raggiri sul web. L’intensificazione degli accertamenti, condotti dalle Stazioni dipendenti della Compagnia, ha portato alla denuncia di 171 soggetti, tra cui 149 italiani e 22 stranieri, poiché gravemente indiziati del reato di truffa aggravata. Le indagini. L’attività investigativa si è sviluppata attraverso una meticolosa analisi tecnica volta a ricostruire la filiera dei pagamenti illeciti, incrociando accertamenti bancari, verifiche su carte di credito e l’esame dei social network utilizzati per agganciare le persone offese.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma Parioli

Una vasta operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di diversi sospetti in tutta Italia, tra cui le province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza.

Una vasta operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 21 persone coinvolte in truffe agli anziani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Parioli

Argomenti discussi: Maxi operazione antidroga dei carabinieri: raffica di arresti dal Quarticciolo alla Garbatella; Maxi operazione antidroga nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, quattro arresti e una colluttazione; Roma, operazione antidroga di carabinieri e parà: 18 arresti e dosi sequestrate; Maxi-operazione al Quarticciolo di Roma, smantellata piazza dello spaccio.

Roma, maxi operazione contro le truffe online: i Carabinieri denunciano 171 persone e restituiscono 185 mila euro alle vittimeUn’importante operazione contro il fenomeno delle truffe online è stata portata a termine a Roma dai Carabinieridella Compagnia Roma Parioli, che tra ... castellinotizie.it

Roma Termini, maxi operazione contro microcriminalità e degrado: elicottero, reparti speciali e unità cinofile in azioneMaxi controllo a Roma Termini: Carabinieri e Guardia di Finanza con Tuscania, elicotteri e cinofili. Verifiche anche su locali, decoro e strade. ilquotidianodellazio.it

Lara Magoni. . Roma – Truffe agli anziani: vigilanza e coraggio Ancora una volta i più fragili finiscono nel mirino di truffatori senza scrupoli, pronti a sfruttare l’amore e la paura di una madre per ottenere denaro e gioielli. Stavolta, però, la vicenda ha avuto un - facebook.com facebook

Cinque mesi di truffe e 100mila euro spariti: presa la rete dei truffatori incubo dei quartieri di Roma sud est ift.tt/GodklNj x.com