Roma lavoro a Trigoria | Hermoso ok cinque ancora a parte

La Roma si allena a Trigoria in vista della sfida contro l’Udinese di lunedì sera. Hermoso ha superato i controlli ed è disponibile, mentre altri cinque giocatori continuano a lavorare a parte. La squadra prepara la partita, con l’obiettivo di portare a casa punti importanti.
La Roma prosegue il lavoro al Fulvio Bernardini in vista della trasferta di Udinese, in programma lunedì alle 20:45 per la 23ª giornata di Serie A. Allenamento pomeridiano agli ordini di Gian Piero Gasperini. La notizia positiva è il recupero di Mario Hermoso, che si è allenato regolarmente con il gruppo anche oggi. Restano invece a parte Evan Ferguson, Paulo Dybala, Manu Koné, Stephan El Shaarawy e Artem Dovbyk. Il programma prevede un’altra seduta nel pomeriggio di domani. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
