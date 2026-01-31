Roma Karsdorp si racconta | dallo stop dal calcio al ricordo dell’esperienza giallorossa

Rick Karsdorp si apre in un’intervista a ESPN.nl, parlando della lunga pausa dal calcio e dei momenti vissuti con la Roma. L’ex difensore giallorosso spiega cosa lo ha spinto a fermarsi e rivive i ricordi della sua avventura in giallorosso, tra alti e bassi.

L'ex numero 2 giallorosso ha rilasciato un' intervista a Espn.nl in cui racconta le motivazioni della sua lunga pausa dal terreno di gioco e ricorda la sua esperienza con la maglia della Roma. Lo stop per stare vicino al figlio. Dopo la positiva esperienza in Olanda al PSV, dove aveva ritrovato un posto da titolare, in estate Karsdorp si è fermato, abbandonando momentaneamente la sua carriera calcistica. Una scelta che oggi il calciatore spiega con una motivazione molto personale: " Ho scelto di non scegliere un club durante l'estate e di occuparmi di altre cose. Mio figlio maggiore, Kylian, soffre di autismo.

