Roma frenata sugli esterni | fredde le piste Nkunku e Sulemana

La Roma rallenta sui rinforzi per gli esterni. Le trattative per Nkunku e Sulemana si sono raffreddate nelle ultime ore, lasciando i tifosi in attesa di novità. La società non ha ancora trovato l’accordo e ora il mercato si complica.

Frenata sul fronte esterni per la Roma. Nelle ultime ore si sono raffreddate le due piste principali individuate per rinforzare l’attacco: Christopher Nkunku e Kamaldeen Sulemana. Entrambi i profili erano stati cerchiati in rosso per il ruolo di esterno alto di sinistra, priorità indicata da Gian Piero Gasperini già dalla scorsa estate. Al momento, però, le difficoltà operative hanno bloccato gli sviluppi e non risultano accelerazioni imminenti. Scenario in movimento: la Roma continuerà a guardarsi intorno nelle ultime battute di mercato per individuare l’occasione giusta e consegnare il rinforzo richiesto all’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

