Roma è fatta per Zaragoza E Gasperini chiede un sacrificio ai Friedkin per Nkunku

Roma si prepara ad affrontare la sfida contro Zaragoza e Gasperini chiede ai Friedkin di fare uno sforzo per portare Nkunku. L’esterno dal Celta Vigo, di proprietà del Bayern, è vicino all’arrivo. Intanto, sono ore decisive per il francese del Milan, mentre la società continua a cercare anche Zirkzee e Sulemana.

Le sorprese nelle ultime ore di calciomercato sono sempre dietro l’angolo. Per la Roma potrebbe essere doppia. La prima arriva dalla Spagna, via Bayern Monaco. Nelle ultime ore, infatti, il club giallorosso ha presentato un’offerta per avere Bryan Zaragoza ricevendo risposta positiva. Ala sinistra attualmente in prestito al Celta Vigo al quale andrà un indennizzo da parte della Roma per l’interruzione del prestito. L’offerta è quella di un ulteriore prestito oneroso per sei mesi con diritto di riscatto di circa 13 milioni. Il giocatore ha già detto sì tanto che non è stato convocato per la gara di domani contro il Getafe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma si prepara ad affrontare una fase di mercato importante, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco.

Le trattative di mercato della Roma continuano a muoversi senza sosta.

