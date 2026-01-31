Roma caccia all’esterno negli ultimi giorni di mercato

Roma si muove in fretta negli ultimi giorni di mercato per trovare un esterno offensivo. La società cerca di chiudere l’affare prima della chiusura dei trasferimenti, puntando su un giocatore che Gasperini aveva indicato come obiettivo all’inizio della stagione. Il tempo stringe e le trattative sono ancora in corso.

La corsa è contro il tempo e contro i precedenti. La Roma prova a chiudere il mercato con quell’esterno offensivo che, paradossalmente, era uno dei primi obiettivi indicati da Gian Piero Gasperini all’inizio della stagione. A Trigoria le ore scorrono veloci: Frederic Massara lavora su un ventaglio ampio di soluzioni, tra profili seguiti da tempo, occasioni last minute e proposte che arrivano dagli agenti. Come riportato da Il Tempo, sul tavolo del direttore sportivo ci sono almeno sette-otto ipotesi. Nkunku, fascino e ostacoli economici. Tra i nomi tornati d’attualità c’è Christopher Nkunku. L’attaccante del Milan rischia di finire sul mercato con il possibile arrivo di Mateta in rossonero, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

