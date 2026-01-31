Roma asse caldo col Be?ikta? | Tsimikas e Vásquez in uscita
La Roma sta lavorando sodo in queste ultime ore di mercato. Dopo aver già portato alcuni acquisti, la società sta cercando di alleggerire la rosa con due uscite imminenti. Tsimikas e Vásquez sono pronti a lasciare il club, con il Be?ikta? che si avvicina a completare le trattative. La società giallorossa tiene alta la guardia e cerca di chiudere gli affari nel modo più rapido possibile.
Non solo entrate. La Roma accelera anche sul fronte uscite in queste ore finali di mercato e apre un doppio canale con il Be?ikta?. Sul tavolo ci sono Kostas Tsimikas e Devis Vásquez. Il club di Istanbul ha manifestato interesse per entrambi, mentre a Trigoria c’è l’esigenza di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi in vista delle scadenze di bilancio. I contatti sono destinati a intensificarsi nelle prossime 72 ore. La Roma valuta tempi e formule: l’obiettivo è capire se la doppia operazione potrà essere chiusa prima del gong finale. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
