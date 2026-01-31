Roma | armato di coltello intimorisce i passanti a Centocelle denunciato 65enne

Una pattuglia della Polizia Locale di Roma è intervenuta ieri mattina a Centocelle, dopo aver ricevuto segnalazioni di un uomo armato di coltello che terrorizzava i passanti in piazzale delle Gardenie. I vigili hanno fermato un 65enne, che è stato denunciato per aver creato agitazione tra le persone in strada. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha fatto salire l’allarme tra i residenti.

I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in piazzale delle Gardenie, a Centocelle, per fermare un uomo armato di coltello che stava creando panico tra i passanti. Gli agenti, impegnati nel consueto servizio di vigilanza nell'area del mercato di viale della Primavera, sono stati allertati da alcuni cittadini preoccupati e si sono immediatamente recati sul posto indicato, dove hanno individuato il soggetto, apparso in stato di alterazione, che impugnava un coltello in una mano e presentava ferite all'altro braccio.

