Anna Castiglia, cantautrice catanese nata nel 1998, è stata premiata con il riconoscimento di Miglior Artista Emergente ai Awards 2025, evento conclusivo della manifestazione che si è svolto al Santeria Toscana 31 di Milano. Il premio, assegnato dalla redazione di, è stato consegnato dalla giornalista Elena Palmieri durante una serata che ha visto la musicista esibirsi dal vivo con brani tratti dal suo primo disco, *Mi piace*. L’occasione ha rappresentato un momento centrale del percorso artistico di Castiglia, che ha colto l’opportunità per presentare al pubblico le sue canzoni con un’energia sincera e un’intimità rara sul palco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rockol Awards 2025: ad Anna Castiglia il premio emergente: video

