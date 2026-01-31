Roberta Melesi sfiora il podio a Crans Montana | squillo tardivo non sarà alle Olimpiadi

Roberta Melesi ha sfiorato il podio nel superG di Crans Montana, una gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino in Svizzera. La sciatrice italiana ha fatto una buona prestazione, ma alla fine non è riuscita a salire sul podio. La sua prova è stata convincente, anche se non abbastanza per qualificarsi alle prossime Olimpiadi.

Roberta Melesi ha accarezzato il podio nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. Scesa con il pettorale numero 2, la 29enne ha pennellato delle ottime linee e si è portata al comando con il tempo di 1:17.76, riuscendo a tenersi alle spalle diverse big fino alla discesa di Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca (numero 13) si è issata al comando con 24 centesimi di margine sulla connazionale, poi le due azzurre sono state sorprese dalla svizzera Malorie Blanc, che con il numero 17 è riuscita a mettere la testa davanti al pettorale rosso di specialità per 18 centesimi.

