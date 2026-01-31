Rizzo solleva allarme sulla riduzione del personale della Giustizia in Emilia-Romagna chiede intervento al Ministero

La presidente della Corte d’Appello di Bologna, Marilena Rizzo, ha chiamato il Ministero a intervenire. Secondo i suoi dati, il personale amministrativo nel sistema giudiziario della regione si è ridotto di circa un terzo rispetto ai livelli considerati necessari. La situazione crea preoccupazione tra gli operatori, che temono ritardi e disservizi nelle procedure giudiziarie. Ora il rischio è che questa perdita di personale possa compromettere il normale funzionamento della giustizia in Emilia-Romagna.

La presidente della Corte d'Appello di Bologna, Marilena Rizzo, ha lanciato un allarme urgente sulla situazione del personale amministrativo all'interno del sistema giudiziario dell'Emilia-Romagna, denunciando una riduzione media del 33% rispetto ai livelli necessari per garantire il normale svolgimento delle attività. L'allarme è stato lanciato durante l'inaugurazione ufficiale dell'anno giudiziario 2026, tenutasi a Bologna alla presenza del capo ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e di un rappresentante del Consiglio superiore della magistratura. Rizzo ha spiegato che la carenza di personale non riguarda solo la media generale, ma si traduce in scoperture gravissime in diversi uffici: il Tribunale per i Minorenni di Bologna è a metà del personale, mentre i giudici di pace di Parma e Piacenza registrano deficit del 58% e del 50% rispettivamente.

