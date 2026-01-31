Rivedere le linee guida per il riconoscimento della disabilità | proposte di modifica in corso

Il Consiglio Valle sta lavorando a nuove regole per il riconoscimento della disabilità. Da settimane, associazioni, famiglie e operatori segnalano problemi con le attuali linee guida. Ora, l’ente ha avviato un’analisi dettagliata per capire come migliorare il sistema e renderlo più chiaro e giusto.

Il Consiglio Valle ha avviato un’analisi approfondita sulle linee guida vigenti per il riconoscimento della disabilità, in risposta a segnalazioni crescenti da parte di associazioni, famiglie e operatori del settore. La delibera attuale, risalente a diversi anni fa, è considerata ormai obsoleta nel contesto sociale ed economico attuale, con procedure troppo rigide e criteri di valutazione troppo generalizzati. L’obiettivo della revisione è rendere il sistema più flessibile, equo e rispondente alle esigenze reali delle persone con disabilità, evitando sia il sottopagamento che il sovra- riconoscimento dei diritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

