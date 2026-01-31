RISULTATI | WWE Royal Rumble 2026

La Royal Rumble 2026 si tiene sabato 31 gennaio a Riad, in Arabia Saudita. È l’evento che dà il via ufficiale alla strada verso WrestleMania 42. I wrestler si preparano per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, con match che promettono scintille e sorprese. La serata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, mentre i fan seguono con attenzione ogni risultato.

La Royal Rumble 2026 si svolge sabato 31 gennaio a Riad in Arabia Saudita, segnando l'inizio ufficiale della Road to WrestleMania 42. L'evento presenta le tradizionali Royal Rumble Match maschile e femminile, oltre a match titolati di grande impatto. Tra i match più attesi della serata, AJ Styles mette in gioco la propria carriera contro Gunther, dopo che The Ring General ha accettato la rivincita solo a questa condizione. La tensione tra i due è esplosa nelle scorse settimane, con Gunther che ha ottenuto una vittoria controversa grazie a una sottomissione non vista dall'arbitro e un colpo basso.

