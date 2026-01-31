Rinnovo interno a Palazzo Esposizioni Un giorno di disagi

Mercoledì l’ingresso principale di Palazzo Esposioni sarà temporaneamente spostato. Le operazioni di installazione di un nuovo bancone per l’accoglienza richiederanno la chiusura dell’ingresso da piazza Calzolaio d’Italia. Chi deve entrare dovrà usare un altro accesso e ci saranno disagi nel corso della giornata.

Un nuovo bancone per l'accoglienza. Le operazione di posa saranno la ragione per la quale mercoledì sarà spostato l'ingresso a Palazzo Esposizioni, sede di una parte degli uffici comunali e al quale normalmente si accede da piazza Calzolaio d'Italia. Nella circostanza per tutta la giornata indicata l'accesso alla struttura sarà possibile sempre da piazza Calzolaio d'Italia ma ad una sessantina di metri dall'ingresso usuale, vale a dire dalla zona di Palazzo Esposizioni che si apre su via Sacchetti in prossimità dell'ingresso della Fondazione Roncalli-Area Formazione e non lontano dallla Casa dell'Acqua che è collocata nel parcheggio a pagamento che serve tutto il complesso.

