Rimini perde la voce della Memoria Addio alla storica Laura Fontana | Ha insegnato cos’è stata la Shoah

Rimini piange la scomparsa di Laura Fontana, una figura fondamentale per la memoria storica della città. La docente, che aveva dedicato la vita a insegnare cosa sia stata la Shoah, se n’è andata poche ore dopo aver ascoltato le testimonianze dei suoi alunni sui viaggi a Mathausen. La sua morte lascia un vuoto incolmabile tra chi ha conosciuto il suo impegno e la sua passione.

Il destino ha voluto che Laura se ne andasse poche ore dopo le testimonianze dei ’suoi’ ragazzi. Giovedì in consiglio comunale alcuni studenti hanno raccontato l’emozione del loro viaggio a Mathausen. Uno dei tanti viaggi della memoria organizzati da Laura Fontana, scomparsa ieri a 61 anni. Storica, autrice di numerosi saggi e libri, Fontana dagli anni ’90 dirigeva l’attività di educazione della memoria di Rimini. Se in questi anni migliaia di ragazzi hanno studiato a fondo la Shoah e visitato i lager e gli altri luoghi della memoria, lo devono a lei. Se l’educazione alla memoria è così presente nelle scuole di Rimini lo si deve a lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

