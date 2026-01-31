Riformulare i piani urbanistici | l’appello per un nuovo approccio alla pianificazione territoriale

Il governo ha avviato un dibattito su come riformulare i piani urbanistici in Italia. Le vecchie regole non funzionano più e molti chiedono un nuovo metodo per gestire meglio lo sviluppo delle città e dei territori. Si cercano soluzioni più snelle e più attente alle esigenze di oggi, per evitare che le decisioni urbanistiche continuino a creare problemi o ritardi. La discussione entra nel vivo, mentre amministratori e tecnici si confrontano su come migliorare la pianificazione territoriale del paese.

I piani regolatori, strumenti fondamentali per la gestione del territorio in Italia, sono al centro di un dibattito urgente. Secondo esperti del settore, tra cui Porti e Paroli, la disciplina che li regola non è più adeguata alle sfide contemporanee. La loro struttura, ereditata da un'epoca in cui le città crescevano in modo lineare e prevedibile, non riesce più a rispondere alle complessità del presente: urbanizzazione accelerata, crisi climatica, crescente pressione sulle risorse naturali e bisogno di una pianificazione più partecipata e sostenibile. È necessario, dunque, un ripensamento radicale, non un semplice aggiornamento.

