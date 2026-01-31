Rifiuti Cardi spieghi perchè le tariffe sono aumentate del 10%

Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco di Comacchio, domanda pubblicamente perché l’assessore ha parlato di un aumento del 10% delle tariffe sui rifiuti. La polemica sulla gestione della spazzatura si fa più accesa, con il centro sinistra che chiede chiarimenti e si sfila dalle spiegazioni dell’amministrazione.

"A nome di chi parla l'architetto Antonio Cardi?". È questa la domanda che si pone Walter Cavalieri Foschini (foto), candidato sindaco per la coalizione di centro sinistra a Comacchio, in risposta all'intervento sul Carlino dell'assessore, nei giorni scorsi, sul tema annoso e divisivo della raccolta rifiuti, e non solo. Cavalieri Foschini inoltre evidenzia come Cardi, da assessore in carica della Giunta Negri, riconosca le criticità di un sistema che lui ha difeso e propugnato alla cittadinanza fino a poche ore fa e "contemporaneamente in piena campagna elettorale riconosce di essere impegnato con la Lega – precisa – a sostegno del candidato Bellotti.

