Gli anni passano, ma il ricordo di Donato Fezzuoglio resta vivo tra le persone che lo hanno conosciuto. Oggi, nel parco di via Battisti, è stato intitolato a lui un spazio pubblico, un modo per ricordare il suo sacrificio. Vent’anni fa, l’appuntato dell’Arma perse la vita durante una rapina al Monte dei Paschi di Siena, colpito da una banda di criminali con il mitra. La città lo onora ancora oggi, mantenendo vivo il suo nome e la sua memoria.

Gli anni passano veloci, ma certi ricordi restano indelebili. Come la morte dell’appuntato dell’Arma, Donato Fezzuoglio, assassinato vent’ anni fa a colpi di mitra da una banda di criminali durante una rapina al Monte dei Paschi di Siena, in via Andreani. Al giovane carabiniere che la città non ha mai dimenticato, dedicandogli il Largo antistante la chiesa di Cristo Risorto e la caserma di via Spoletini, ieri è stato intitolato il Parco di via Cesare Battisti. Una cerimonia semplice, intensa e piena di commozione, a cui hanno partecipato tanti umbertidesi stretti attorno ai familiari del militare – la moglie Manuela, il figlio Michele, il fratello Mariolino - assieme ad amministratori, politici, militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricordo del sacrificio. Parco di via Battisti intitolato a Donato Fezzuoglio

Approfondimenti su Donato Fezzuoglio

Venti anni dopo, la città di Umbertide ricorda ancora Donato Fezzuoglio, l’appuntato dei carabinieri ucciso durante una sparatoria con dei rapinatori che avevano assaltato una banca.

A Umbertide è stato aperto un nuovo parco in memoria del giornalista Donato Fezzuoglio, scomparso nel 2022.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Donato Fezzuoglio

Argomenti discussi: Ricordo del sacrificio. Parco di via Battisti intitolato a Donato Fezzuoglio; Umbertide: un parco per Donato Fezzuoglio, vent’anni dopo; Eventi segnalati dai Comuni; Umbertide non dimentica, Parco Usu intitolato alla memoria di Donato Fezzuoglio.

Ricordo del sacrificio. Parco di via Battisti intitolato a Donato FezzuoglioVent’anni fa l’assassinio del giovane carabiniere nella rapina in banca. La moglie: Profondamente orgogliosa di questo spazio alla sua memoria. msn.com

Alpini: Ricordo, dovere moraleNon siamo qui perché ce lo impone un’istituzione, ma per dovere morale. Con queste parole il capogruppo Matteo Sacchetto ha aperto, lunedì, la cerimonia al parco degli Alpini di Adria in occasione ... polesine24.it

ONORE AI NOSTRI CADUTI 30 gennaio 2006: ad Umbertide, durante un servizio di controllo, ci lascia l’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio, in servizio al Radiomobile della Compagnia di Città di Castello (PG). Aveva meno di trent’anni.. una ra - facebook.com facebook

Oggi ricordiamo con profonda gratitudine l’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, a vent’anni dalla sua scomparsa. Il 30 gennaio 2006, Donato ha perso la vita a Umbertide mentre, nel pieno adempimento x.com