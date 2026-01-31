Ricordiamoci di Bacone

La nostra società oggi ricorda molto il Cinque-Seicento. Come allora, ci troviamo di fronte a una diffusione veloce di nuovi media e strumenti, e a guerre tra diverse credenze e idee. Le esplorazioni e le scoperte sono all’ordine del giorno, mentre vecchie convinzioni si sgretolano. Anche nel nostro Paese, il potere si sta riorganizzando, spesso in modo opaco e mafioso. Nello stesso tempo, nascono nuovi generi letterari e si sperimentano forme di narrazione più vicine alla verità. L’università attraversa una crisi

Forse la nostra epoca somiglia un po' al Cinque-Seicento: diffusione massiccia di nuovi media e nuove armi; guerre di religione; esplorazione di nuovi mondi; vecchie realtà e credenze ormai in crisi; progressiva medicalizzazione del pensiero, tra razionalità e occultismo, con indagini accanite sulla pazzia; in Italia, vittoria sulle esili strutture pubbliche di un potere esterno e strutturalmente mafioso; nascita di nuovi generi letterari misti, e tentativi di narrativa o teatro-verità; crisi dell'università, e crescita di nuove società di ricerca. Esattamente quattrocento anni fa, nel cuore di quel tempo "fuori sesto", moriva un suo rappresentante insigne, Francesco Bacone, che fu Lord Cancelliere, saggista, e Giovanni Battista o Mosè della scienza moderna ancora in fasce.

