Riconoscimento al coraggio della sindaca Per l’opposizione motivazione offensiva per Veglie

La sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo, ha ricevuto un premio a Mirabella Eclano, riconoscendo il suo coraggio e l’impegno come amministratrice. L’evento ha messo in luce il suo ruolo, ma l’opposizione ha reagito con critiche forti, definendo il riconoscimento come un atto offensivo. La situazione si fa tesa, con le polemiche che continuano a dividere le parti in causa.

VEGLIE – Da un lato il riconoscimento alla figura valente e coraggiosa della sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo, che nella giornata di ieri ha ricevuto un riconoscimento, a Mirabella Eclano, per l’impegno come amministratrice, nell’ambito di un evento dedicato al ruolo e alle.🔗 Leggi su Lecceprima.it

