Richiesta di dimissioni del ministro Musumeci l' Unione Monarchica | Puro sciacallaggio

La richiesta di dimissioni del ministro Musumeci arriva dall'Unione Monarchica, che definisce tutto “puro sciacallaggio”. Mentre i detrattori chiedono il passo indietro, l’entourage di Musumeci respinge le accuse e difende la sua integrità. Intanto, l’interesse si sposta sulla sua figura pubblica, considerata da molti un politico onesto e senza macchia.

"Il ministro Musumeci è un galantuomo e la sua storia politica è limpida, trasparente e senza zone d'ombra". Il vicepresidente nazionale dell'Unione monarchica italiana, Michele Pivetti Gagliardi, nel commenta la richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni del titolare del dicastero della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Musumeci Galantuomo

Il ministro Nello Musumeci si prepara a riferire in Parlamento il prossimo 4 febbraio sulla drammatica vicenda di Niscemi.

Il governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Musumeci Galantuomo

Argomenti discussi: Scontro fra sindacati: la Fenalt ha chiesto ufficialmente le dimissioni del presidente dell’Apran, ma Cgil, Cisl e Uil: Irresponsabili; Cervia, il sindaco Mattia Missiroli revoca le dimissioni: Su di me una gogna mediatica, pronte 116 querele; Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: Su di me gogna mediatica; Cervia, dimissioni in blocco di consiglieri di maggioranza e assessori dopo l’annuncio del ritorno di Missiroli -.

Dimissioni durante il periodo di prova: obbligo del modulo telematicoIn conclusione, per le dimissioni ordinarie (non protette) durante il periodo di prova, benché la prassi basata su una circolare ministeriale non ne richiedesse l'uso, l'orientamento della Corte di ... fiscoetasse.com

Ruggi, la Regione accoglie le dimissioni di Verdoliva: Russo direttore pro temporeIl direttore Verdoliva ha salutato i suoi più stretti collaboratori e ha comunicato tutto al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario ... salernotoday.it