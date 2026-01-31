Richiesta di dimissioni del ministro Musumeci l' Unione Monarchica | Puro sciacallaggio
La richiesta di dimissioni del ministro Musumeci arriva dall'Unione Monarchica, che definisce tutto “puro sciacallaggio”. Mentre i detrattori chiedono il passo indietro, l’entourage di Musumeci respinge le accuse e difende la sua integrità. Intanto, l’interesse si sposta sulla sua figura pubblica, considerata da molti un politico onesto e senza macchia.
"Il ministro Musumeci è un galantuomo e la sua storia politica è limpida, trasparente e senza zone d'ombra". Il vicepresidente nazionale dell'Unione monarchica italiana, Michele Pivetti Gagliardi, nel commenta la richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni del titolare del dicastero della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Niscemi, Musumeci disponibile a riferire in Parlamento. Ma le opposizioni vogliono Meloni in Aula e chiedono le dimissioni del ministro
Il ministro Nello Musumeci si prepara a riferire in Parlamento il prossimo 4 febbraio sulla drammatica vicenda di Niscemi.
Niscemi, alt del governo sull’utilizzo dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Centrosinistra chiede le dimissioni di Musumeci
Il governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo.
