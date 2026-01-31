Ricette mediche dal 1 Febbraio si cambia! Cosa succede

Il 1° febbraio 2026 cambia tutto per chi deve andare dal medico nel Lazio. Da quel giorno, le ricette mediche seguiranno nuove regole e procedure. I cittadini dovranno adattarsi a un sistema diverso per ottenere farmaci e visite specialistiche. Le autorità sanitarie hanno annunciato che ci saranno novità importanti, che interesseranno sia i medici sia i pazienti, con l’obiettivo di rendere più efficiente e digitale il sistema. In città si parla già di possibili disagi e di come affrontare questa novità.

Il 1° febbraio 2026 segna una data destinata a cambiare la quotidianità dei cittadini del Lazio nell'accesso alle prestazioni sanitarie. Al centro della riforma c'è uno strumento familiare a tutti: la ricetta. Quella stessa prescrizione che fino a ieri poteva restare valida per mesi, ora dovrà essere utilizzata con precisione, rispettando scadenze più stringenti. L'obiettivo è chiaro: garantire che le priorità cliniche siano rispettate e ridurre i ritardi nelle liste d'attesa. Ma non è l'unica novità. Vediamo nel dettaglio cosa cambia. Ricette e validità: cosa cambia. A partire dal 1° febbraio 2026, la validità delle ricette dematerializzate per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici non sarà più uniforme.

