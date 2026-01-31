Ricercato in Sicilia tenta di fuggire al Nord | giovane arrestato alla stazione di Sapri

La polizia ferroviaria di Sapri ha arrestato un giovane di 22 anni ricercato a Messina. Gli agenti lo hanno fermato mentre stava salendo su un treno. Il ragazzo, originario della Sicilia, cercava di fuggire al Nord, ma è stato colto in flagrante e portato in cella.

E' stato arrestato presso la stazione di Sapri, un 22enne siciliano ricercato a Messina. A bloccarlo, gli agenti Polfer che, notando il suo atteggiamento sospetto, hanno effettuato un controllo, beccandolo mentre stava salendo su in treno e mettendolo in manette. L’uomo è andato in escandescenze, danneggiando un vetro dell'ufficio in cui era stato condotto per accertamenti: ora è finito in carcere, a Salerno. Incidente fatale a Cologna: Dario a bordo del suo scooter finisce contro un palo e muore, il cordoglio del sindaco di Pellezzano .🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Sapri Stazione Ricercato per rapina a Roma, è stato arrestato alla stazione di Domodossola Ferentino, tenta di fuggire al controllo dei Carabinieri: arrestato per spaccio sulla Casilina La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. CRONACA. RICERCATO PER SPACCIO IN SICILIA, ARRESTATO NEL VALLO DI DIANO facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.