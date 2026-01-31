Sabato 31 ottobre il Castello Monforte di Campobasso riapre al pubblico. Dopo mesi di lavori di risanamento e interventi per valorizzare la storia del sito, ora il castello è di nuovo accessibile. Le visite riprendono con una struttura più sicura e restaurata.

Sabato 31 ottobre riapre al pubblico il Castello Monforte di Campobasso, dopo mesi di interventi mirati al risanamento strutturale e alla valorizzazione del patrimonio storico. L’edificio, risalente al XII secolo e divenuto simbolo dell’identità culturale della città, era stato chiuso al visitatore per motivi di sicurezza e degrado. Gli interventi, finanziati con risorse regionali e nazionali, hanno riguardato la stabilizzazione delle murature, il ripristino delle coperture, la messa in sicurezza delle aree interne e l’adeguamento alle norme di accessibilità. Il progetto, coordinato da esperti del settore archeologico e del restauro, ha mantenuto integre le caratteristiche architettoniche originali, valorizzando elementi come le torri merlate, i fossati e i portali in pietra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riapertura del castello di Campobasso dopo interventi di risanamento e valorizzazione storica

Approfondimenti su Castello Monforte

Dopo mesi di chiusura, il lungomare IV Novembre e la strada tra la chiesa di San Giovanni e il porticciolo Saja sono stati riaperti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Castello Monforte

Argomenti discussi: Il nuovo volto del Castello Monforte, unione tra elementi contemporanei e antichi: cosa troveranno gli utenti alla riapertura. FOTO; Il simbolo di Campobasso restituito alla città: domani la riapertura del Castello Monforte - isNews; Sui ponteggi della Sala delle Asse: il cantiere di Leonardo da Vinci apre al pubblico; Città di Castello: riapre la scuola dell’infanzia Montedoro dopo la chiusura per legionella.

Boom di visitatori al MUNDA: oltre 7mila ingressi nel primo mese al Castello dell’AquilaSi chiude con un bilancio decisamente positivo il primo mese dalla riapertura del MUNDA nella sede storica del Castello cinquecentesco dell’Aquila. laquilablog.it

Siracusa. Riaprono scuole, centri commerciali e mercati: verifiche su alcuni impianti sportiviConfermata per domani mattina la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili a Siracusa. L’ordinanza emanata nel primo pomeriggio dispone anche la riapertura del centro commerciale, d ... siracusaoggi.it

Il simbolo di Campobasso restituito alla città: domani la riapertura del Castello Monforte. Dopo il completamento dei lavori che hanno riguardato la Corte interna e in attesa della realizzazione dei lotti successivi, con la riqualificazione del Sacrario militare, le Ci - facebook.com facebook