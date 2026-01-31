Damasco riapre i contatti con i leader curdi dopo mesi di tensioni. La decisione arriva dopo un lungo periodo di gelo diplomatico, e rappresenta un tentativo di avvicinamento per stabilizzare il nord della Siria. I colloqui sono stati riavviati e si aspettano sviluppi concreti nei prossimi giorni.

Dopo mesi di gelo diplomatico, Damasco ha riaperto i canali di dialogo con i principali leader curdi della Siria, segnando un passo significativo verso la stabilizzazione del nord del paese. L’accordo, raggiunto in seguito a settimane di scontri armati e tensioni crescenti, prevede un cessate il fuoco immediato e un percorso condiviso per l’integrazione graduale delle forze curde sia sul piano militare che amministrativo. Il governo siriano, guidato dall’ex jihadista Mohammad al-Sharaa, ha annunciato la decisione in un comunicato ufficiale, sottolineando l’intenzione di rafforzare la coesione nazionale in un contesto di crescente instabilità regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riapertura dei dialoghi tra Damasco e i leader curdi dopo mesi di tensioni diplomatiche

Approfondimenti su Damasco Curdi

Il governo siriano e le Forze democratiche siriane, guidate da un’élite curda, hanno firmato un accordo che mette fine a mesi di scontri nel nord-est della Siria.

Il 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Damasco Curdi

Argomenti discussi: Vaticano, l’Ufficio del lavoro: lavoriamo perché mai i diritti dei dipendenti siano violati; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 30, 31 gennaio e 1 febbraio.

Centrodestra, lavori in corso: dialoghi riservati tra Calenda, Marattin, Noi Moderati e Udc. L'ipotesi sbarramento al 3% accelera le manovreCentrodestra, lavori in corso: dialoghi riservati tra Calenda, Marattin, Noi Moderati e Udc. L'ipotesi sbarramento al 3% accelera le manovre Il fermento politico che caratterizza l'inizio di ... affaritaliani.it

Cucù! Per quanto piccola, la buchetta per noi è un mondo: è l'oblò che mette in relazione chi è dentro e chi è fuori, chi serve e chi attende, chi brinda e chi osserva. Un confine sottile che diventa dialogo. Riapertura ristorante: 12 febbraio Orari buchetta del - facebook.com facebook

#Perisic ha dato totale apertura al ritorno all' #Inter. Gli farebbe molto piacere, soprattutto sarebbe graditissimo a Chivu perché non ci sono certezze sul ritorno di Dumfries. I dialoghi con l'entourage del croato sono in fase avanzata, ovviamente c'è un PSV da ri x.com