riaperte due palestre nelle scuole smantellato il tendone dello sport

Riaprono due palestre nelle scuole di Bresso. Dopo quattro mesi di utilizzo, la tensostruttura bianca alta 9 metri, installata a settembre nel centro sportivo di via Deledda per sostituire temporaneamente le palestre chiuse per lavori di riqualificazione, è stata smantellata. Le scuole tornano ad avere uno spazio dedicato allo sport, mentre il tendone, che aveva aiutato studenti e giovani atleti, lascia il posto alle nuove strutture che verranno realizzate con i fondi del PNRR.

È stata utilizzata quattro mesi per far fronte alla contemporanea chiusura delle altrettante palestre scolastiche del territorio per le loro riqualificazioni Pnrr, garantendo uno spazio sportivo temporaneo per gli scolari e per i giovani atleti delle squadre di volley bressesi: con le prime settimane del 2026, però, la bianca tensostruttura, alta 9 metri e allestita da settembre nel centro sportivo comunale di via Deledda, ha terminato la sua funzione "sostitutiva" e, così, è stata smantellata. Nei fatti, due dei quattro impianti scolastici sono già stati riaperti: al termine dello scorso ottobre è stata la volta della palestra della elementare "Enrico Romani" di via don Sturzo, mentre alla fine di dicembre è tornata utilizzabile anche quella della elementare "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna, che si trova a poche centinaia di metri dal centro sportivo comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sono stati completati i lavori di riqualificazione nelle palestre del centro sportivo comunale di via Deledda, che avevano visto l'installazione di una tensostruttura temporanea per circa quattro mesi.

