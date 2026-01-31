L’ex residente di un quartiere si racconta dopo essere stato colpito da un improvviso iceberg vicino casa. “Ma che amarezza”, dice, ancora scosso. La sua esperienza ricorda la forza imprevedibile della natura e la fragilità delle cose umane. Per fortuna, è riuscito a salvarsi, ma la scena resta impressa. Un episodio che dimostra come, anche in situazioni incredibili, si possa uscire indenni.

Ci sono iceberg che ti vengono a pigliare sotto casa pur di trasformarti nel loro titanic. Ma può succedere che ti salvi. La sentenza è del tribunale di Ravenna. L’imputato è un 89enne nato a Faenza e residente a Cattolica. Colui che rivendica il danno è Andrea Ricci, forlivese, 60 anni, procuratore di giocatori di basket. Prima di quell’iceberg, faceva il promotore finanziario. Così è andata: il collegio dei togati ravennati (Antonella Guidomei presidente, coadiuvata dai colleghi Cristiano Coiro e Cosimo Pedullà) ha condannato a tre anni di reclusione, per il reato di peculato, Luigi Camillo Piani, 90 anni, di Cattolica, una vita da architetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riabilitato dopo l’odissea: "Ma che amarezza"

Approfondimenti su Iceberg Titanic

Al termine della partita a Mantova, l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha espresso delusione per il pareggio, sottolineando che la squadra aveva disputato una buona prestazione ma avrebbe dovuto chiudere la gara prima del gol finale di Marras.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iceberg Titanic

Argomenti discussi: Riabilitato dopo l’odissea: Ma che amarezza.

Prima & Dopo – Protesi Totale In questo caso il paziente è stato riabilitato con una protesi totale, una soluzione efficace per ripristinare estetica, funzione e qualità della vita. Il trattamento è stato completato in soli 5 appuntamenti, con un percorso organi - facebook.com facebook